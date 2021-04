Column: Ontsprankelen

Ⓒ ANP/HH

Bhehhh. Het is niet depressief. Het is niet ziek. Niet per se ongelukkig. Het is gewoon.... bhehhh. Het is je feestjurk aantrekken en op de bank blijven liggen. Het is tegen je partner zeggen als die vraagt hoe je werkdag was ’gewoon’. Het is appelmoes zonder kers. Kerstboom zonder lichtjes. In slaap vallen tijdens seks. Vegan bacon. Het is de ’we vieren samen feest, hang de vlaggen uit’ Koningsdagposter van de gemeente. Het is het gewoon nét niet.