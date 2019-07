'Kwartaalomzet KPN omlaag'

De onderliggende omzet komt naar verwachting uit op bijna 1,37 miljard euro, tegen 1,4 miljard euro een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) zou volgens de consensus uitkomen op 579 miljoen euro. Dat was 577 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2018.

Naast de cijfers zal de aandacht ook uitgaan naar topman Maximo Ibarra, die in juni liet weten per eind september te vertrekken bij KPN vanwege "dringende familiaire redenen". Zijn vertrek kwam als een verrassing op de financiële markten en voor KPN zelf. Ibarra gaat aan de slag bij betaaltelevisiebedrijf Sky Italia. KPN heeft al gezegd niet te zullen tornen aan de strategie na de exit van Ibarra. Het bedrijf heeft nog niks gemeld over een opvolger van Ibarra.

Storing

KPN kampte in juni ook met een grote storing die urenlang alarmnummer 112 platlegde. Volgens KPN was een softwarefout de vermoedelijke oorzaak. In politiek Den Haag is om opheldering gevraagd over de storing.

Daarnaast kondigde het bedrijf in juni aan dat zijn resterende belang van bijna 3 procent in Telefónica Deutschland is verkocht, zonder financiële details te verstrekken. De opbrengsten worden aangewend om "de operationele en financiële flexibiliteit te vergroten", aldus KPN.