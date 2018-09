Column: Koop de banken?

Direct beleggen in Turkije doen maar weinig particuliere beleggers, maar indirect speelt het zeker parten. Denk hierbij aan de belangen die Europese banken hebben in Turkije.

De Turkse beurs

In veel presentaties heb ik de taartpuntdiagram laten zien van de MSCI Turkey als voorbeeld van een beurs met een behoorlijk scheve verdeling. In het voorjaar 2016 bijvoorbeeld liet ik zien hoe de financiële sector voor bijna 50% meewoog. Het is absoluut niet zo dat ik op dat moment een vooruitziende blik had, het was puur om aan te geven dat je onder de motorkap moet kijken om te weten waarin je eigenlijk belegt en welke risico’s (of kansen) je daar eigenlijk mee aangaat.

Wanneer we nu kijken naar diezelfde MSCI Turkey dan is die 50% financials gereduceerd tot een kleine 30%. Dat kan natuurlijk komen door andere sectoren die sterk opgekomen zijn, maar in dit geval is het duidelijk de daling van de Turkse financials. De grootste bank naar beurswaarde van Turkije, Turkiye Garanti Bankasi AS, is bijvoorbeeld (in Lira) al 40% kwijt dit jaar. En de Akbank een kleine 30%.

Emerging Markets

De Turkse markt werd afgelopen jaren gezien als een veel belovende markt met een sterk groeiende economie, onder andere door een relatief jonge beroepsbevolking, opkomende welvaart en meer toenadering naar Europa. De Turkse beursnoteringen spelen echter nog niet een echte rol binnen de Emerging Markets. De weging van Turkije binnen bijvoorbeeld de FTSE Emerging Markets index (onder andere gebruikt door Vanguard, IE00B3VVMM84) is slechts 0,9% en binnen de MSCI Emerging Markets index is het ook een te verwaarlozen percentage.

Europese banken

Wat er inhakt bij de belegger is de daling van de Europese bankensector. Los van Turkije waren er al genoeg problemen: Brexit, Italië, Deutsche Bank en geopolitieke spanningen. Begin van het jaar gaf Standard & Poor’s (S&P) nog aan dat 2018 positief zou zijn voor Europese banken. Nu staat de teller voor de Stoxx Europe 600 Banks index op een min van meer dan 10%! En dat telt natuurlijk ook in de bredere indexen zoals de Eurostoxx50 en de Stoxx Europe 600 waarin de financials een weging hebben van circa 19%.

Om een voorbeeld te geven, de Spaanse bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) daalde tot eind juli al 12,5% en de afgelopen 2 weken kwam daar nog eens 13% daling bij. Deze bank heeft dan ook een grote exposure naar Turkije via haar grote belang in de Turkse Garanti Bank. Maar ook andere grote Europese banken hebben direct of indirect belangen in Turkije, zoals Unicredit, BNP Paribas, HSBC en ING. De ING staat dit jaar op een koersdaling van meer dan 20%! De weging van ING binnen de AEX is dit jaar al teruggelopen van circa 11,5% naar circa 8,5%.

Buy the banks?

De belegger met stalen zenuwen en die er van uitgaat dat de Turkse crisis overwaait kan zijn slag slaan en profiteren van een bovengemiddeld dividendrendement en een relatief lage waardering van de Europese banken. Maar wat zegt een waardering en een dividendpercentage op basis van historische winstcijfers?

En de belegger die juist wenst weg te vluchten van de banken? Kies dan bijvoorbeeld voor de Xtrackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS ETF 1D (LU0835262626).

Tjerk Smelt is DSI Beleggingsadviseur

Indexus, experts in indexbeleggen

