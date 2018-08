Foodora stopt in Nederland

Eerder deze maand liet Delivery Hero weten de activiteiten in diverse landen te verkopen. Het Duitse beursfonds wil zich concentreren op landen waar het wel een leidende positie heeft. Deze zoektocht blijkt in Nederland niets te hebben opgeleverd. Ook marktleider Thuisbezorgd.nl hapte niet toe. Foodora zal de komende vier weken met de vakbonden de gevolgen voor de medewerkers bespreken. Berichten al zou er ontslag zijn aangevraagd voor alle medewerkers, wil Nederland-manager Vincent Hosman niet bevestigen. Onbekend is hoeveel medewerkers bij de bezorgdienst precies in vaste dienst zijn. Vorig jaar sprak Hosman over „meer dan duizend bezorgers” die onder een flexibel contract werkten. Er kunnen voorlopig nog wel bestellingen bij Foodora geplaatst worden.

Foodora is samen met de moedermaatschappij tot de conclusie gekomen dat het na twee jaar niet mogelijk was om tegen aanvaardbare investeringen door te dringen tot de top-2 positie in Nederland. Thuisbezorgd.nl, dat als Takeaway.com een notering aan de Amsterdamse beurs heeft, is met afstand marktleider. Daarnaast is Uber met een bezorgservice, Eats, actief in Nederland.