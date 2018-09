'Qatar investeert 15 miljard dollar in Turkije'

De investering werd aangekondigd na een ontmoeting van de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Ankara op woensdag. De ministers van Financiën van beide landen waren ook aanwezig bij de bijeenkomst.

Na bekendmaking van de investering door Qatar ging de koers van de Turkse lira omhoog. De lira heeft juist flink aan waarde verloren door zorgen over het economisch beleid van Erdogan en de toenemende spanningen tussen Ankara en Washington vanwege de ruzie over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson die in Turkije vastzit. Beide landen zijn nu in een handelsconflict met importheffingen verwikkeld.

Verklaring

De regering van Qatar gaf een verklaring uit na de bijeenkomst tussen Al-Thani en Erdogan. Daarin stond dat de emir een bevel had gedaan waarbij de staat Qatar een reeks economische projecten, investeringen en betalingen zal doen van 15 miljard dollar ter ondersteuning van de Turkse economie.

Qatar en Turkije hebben vriendschappelijke banden met elkaar. Zo stond Ankara vorig jaar aan de kant van de Golfstaat toen verschillende Arabische landen waaronder Saudi-Arabië de politieke en economische banden met Qatar doorsneden, onder meer vanwege vermeende steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met Iran.