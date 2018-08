Meer ruimte voor ouderen bij ABN Amro

De bank gaat bij nieuwe hypotheken voor 56-plussers rekening houden met de werkelijke maandlasten, en het vrijspelen van overwaarde wordt gemakkelijker.

Daarmee maakt de bank gebruik van de nieuwe regels voor NHG-hypotheken. Sinds juni mogen ouderen die onder die hypotheekgarantie willen vallen – en daarmee minder risicovol worden voor banken – bij de hypotheekberekening rekening houden met de werkelijke maandlasten in plaats van een fictieve rente.

Daardoor worden onder meer de hindernissen weggenomen voor ouderen die kleiner en goedkoper willen gaan wonen. Mensen die maximaal tien jaar voor of al na hun pensioen zitten, kunnen in veel gevallen vanwege hun lage (toekomstige) inkomen geen hypotheek krijgen. Daardoor hebben ze een nutteloos vermogen, dat vastzit in stenen, en zit ook de woningmarkt vast – de eengezinswoningen die ouderen bezitten, komen niet vrij voor jonge gezinnen.

De maatregelen van ABN Amro moeten dat probleem oplossen. Ouderen die in hun eigen huis willen blijven zitten, maar bijvoorbeeld aanpassingen willen doen voor de oude dag – denk aan een slaapkamer op de begane grond – kunnen voortaan ook gemakkelijker bij de bank terecht. Voor hen komt er een aparte hypotheekvorm, bij andere aanbieders in de volksmond een verzilverlening genoemd, met een langere looptijd.

De roep om aparte hypotheekvormen voor (bijna-)gepensioneerden klinkt al langer; veel geldverstrekkers waren lang huiverig voor het bieden van dergelijk maatwerk. Inmiddels wordt de markt stukje bij beetje groter. Dat moet ook wel: het aandeel ouderen in Nederland loopt voorlopig alleen maar verder op.