Japan lijkt even dichterbij dan Oekraïne

Zo’n drieënhalf uur was uitgetrokken om het allemaal te verorberen. „Alle couverts van dit menu zijn verkocht”, kon hotel-directielid Femke Groeneveld-Weller tussen twee exquise happen door melden. Het zijn 208 couverts. Het tekent in haar ogen de stemming onder de gasten in de tophoreca: „Het is of iedereen denkt: ’Nu kan het, wie weet hoelang’.”

De zestien verfijnde gangen zijn goed voor €325 per couvert, zónder wijn. Terwijl een topchampagne, een heuse Meursault en veel meer bijzonders werd geschonken bij de tonijn, krab, kreeft, wagyu-rund en wat al niet. Het was feest aan de Japanse eetbalie in het 50-jarige restaurant Yamazato (*).

Illusionist Victor Mids concetreet zich op zijn bord.

„Wereldwijd hebben de restaurants bij Okura deze zelfde naam”, zei Groeneveld. „Vanwege ons jubileum hebben we de keuken voor dit menu gecombineerd met die van ons andere restaurant: Ciel Bleu (**), op de bovenste verdieping.” Dit Frans georiënteerde restaurant is wél uniek voor Amsterdam en het zou weleens kunnen dat die naam vanuit Amsterdam moet worden uitgerold over de andere Okura-hotels. Dat kan verklaren waarom Ciel Bleu-chef Onno Kokmeijer afgelopen december opeens vertrok na zo’n twintig jaar aan de top. Had hij de opdracht om drie sterren te bereiken, zodat de naam Ciel Bleu nog meer glans zou hebben voor het concern?

Sommelier Noël Vanwittenbergh heeft altijd een sterk wijnverhaal.

„Wij kunnen niets zeggen over Onno’s vertrek”, zei Arjan Speelman, samen met hem verantwoordelijk voor de beide Michelinsterren. Hij krijgt binnenkort een nieuwe keuken in Ciel Bleu, die nu wordt verbouwd. „Daarom konden we beide keukens voor dit jubileummenu combineren”, zegt hij. En daarom blijft het aantal couverts bij 208: „Als de keuken boven weer open is, gaan we daar weer met onze eigen menu’s verder!”

Deze Japans-Franse mix was dus uniek. En opgeteld kwamen wel degelijk drie sterren uit de keuken(s).

Ze komen het hier leren!

De Japanse chef-kok Masanori Tomikawa, ooit in het hotel begonnen als portier, zwaaide vervaarlijk met zijn messen voor het uitverkoren gezelschap tegenover hem. Met een mes zo groot als een zwaard bracht hij kleine kerfjes aan in stukjes blauwvin-tonijn, waarmee hij de vis zo mogelijk nog malser maakte.

„Ieder jaar komen er Japanse koksleerlingen naar Amsterdam, om hier de fijne kneepjes van de Japanse keuken te leren”, vertelde hij, terwijl hij wasabi rapte op een plankje, bespannen met haaienhuid. „De traditionele keuken is onder jongeren niet zo bekend. Zij kijken vooral naar het westen. Dus leiden we de Japanse koks van de toekomst op in Amsterdam!”