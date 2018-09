Belegger kan geld minder makkelijk vergokken

Dat is de overtuiging van juristen en aanbieders in de beleggingsmarkt. Fintechbedrijven zien daarom investeringskansen vanwege de aanscherping van de regels door de European Securities and Markets Authority (ESMA) per 1 augustus.

De Nederlandse waakhond AFM verbood in maart de zeer speculatieve binaire opties, gokkend op een koersstijging of -daling. De populaire, maar zeer controversiële contracts for differences (cfd’s) gingen aan banden.

Die laatste beleggingen werken met een hefboom, vaak met geleend geld. Zij speculeren op daling of stijging van een aandeel, andere effecten, grondstoffen en recent ook cryptomunten zonder het product in handen te hebben. Daalt de koers van het aandeel, dan vergroot het verlies door die hefboom met een veelvoud.

Uitschieters

Uit Frans onderzoek bleek dat het leeuwendeel van de beleggers verlies lijdt. Cryptomunten kenden al enorme uitschieters, met een hefboom erbij vergroot de winst of meestal het verlies dramatisch. „Ongeschikt voor beleggers”, typeert de Vereniging van Effectenbezitters.

„De cfd-markt zal veranderen: de regels bieden de kans op verbetering voor consumenten”, stelt Ivan Gowan, directeur van fintechbedrijf Capital.com, dat met $25 miljoen investering en 300.000 klanten zich op deze Nederlandse markt vestigde naast Plus500, Saxo, Lynx en IG.

Sinds juni draaide Capital proef. De hefboom wordt volgens ESMA-regels lager. Dat bracht de verliezen al direct drastisch terug, volgens Capital-peilingen met 80% sinds juni. Gowan: „De trend wordt dat aanbieders zelf beperkingen opleggen waar klanten zich expliciet voor uitspreken.”

Kunstmatig

Via de app krijgen ze dan een signaal als ze verliezen te ver oplopen. De grenzen liggen ver binnen ESMA-normen.

Gowan denkt tegelijkertijd dat beleggers veel meer educatie nodig hebben. In zijn app zit uitgebreide uitleg per product. Dankzij de inzet van kunstmatige intelligentie en algoritmes wordt het profiel van klanten steeds duidelijker. „Daarmee krijgen beleggers veel beleggingen op maat aangeboden. Met een veel lager risico afgezet tegen hun vermogen. Onze ervaring sinds juni is dat beleggers beduidend minder risicovol beleggen.”

Verregaande bevoegdheden

Jurist Hedwig Delescen van Blenheim Advocaten blijft kritisch. „Esma is er voor de bescherming van beleggers en meer transparantie op de kapitaalmarkten, maar haar bevoegdheden strekken erg ver”, stelt zij.

„Van het verbieden van beleggingsinstrumenten tot het opleggen van hoge boetes. Dat heeft grote financiële gevolgen voor partijen in de financiële sector.” Die heeft bovendien forse kosten moeten maken om aan de regelgeving te kunnen voldoen, stelt Delescen.

Met de invoering van Europese zogeheten Mifid II heeft ESMA alleen nog maar meer bevoegdheden gekregen. De Europese waakhond houdt geen formeel toezicht, dat gebeurt op nationaal niveau, via de AFM.

„Daarbij geldt wel dat de ESMA onder bepaalde voorwaarden mag ingrijpen en wanneer de nationale autoriteit zoals de AFM geen actie heeft ondernomen om de nadelige effecten af te wenden.”