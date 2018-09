Pilotenvakbond: Game over, KLM

Dat schrijft voorzitter Arthur van den Hudding woensdag aan leden in een brief, die in het bezit is van De Telegraaf. „We proberen bij onze voorstellen invulling te geven aan realisme en haalbaarheid. We gaan er vanuit dat KLM dezelfde houding in het overleg heeft. Maar dat blijkt niet het geval te zijn.”

De vakbond wil via een cao-akkoord op korte termijn verlichting van de werkdruk regelen, iets dat KLM tientallen miljoenen gaat kosten als dat meteen in moet gaan. De luchtvaartmaatschappij wil in totaal 370 extra piloten aannemen en opleiden, maar het kost tijd voordat deze volledig inzetbaar zijn. Vrijdagochtend verloopt het ultimatum dat de vliegers aan de directie hebben gesteld.

Er was in mei al een cao-akkoord gesloten tussen de vliegers en de directie, maar de ledenraad van de VNV stemde daar niet mee in. Dit akkoord voorzag in minder gewerkte uren en een loonsverhoging, wat een productiviteitsverlies voor KLM tot gevolg zou hebben. De afgelopen jaren wist KLM juist te groeien door het personeel meer uren te laten werken. Dat wordt naar verwachting grotendeels ongedaan gemaakt.

„Staken is wel het ultieme chantagemiddel als de directie al tot een structurele kostenstijging 8% bereid is”, zegt een insider. „Wat er lag was al een riant akkkoord, maar de passagier moet kennelijk bloeden voor de kleine meerderheid die nog meer wil.”

Game over

„Opeens lijkt de slogan van het Actie Informatie Team zo gek nog niet. Game over: stoppen met spelletjes spelen en kom een eerlijke cao overeen met de vliegers”, zegt voorzitter Van den Hudding in de brief. De VNV reageerde niet op een verzoek om commentaar op de brief. Volgens een woordvoerder van KLM is er ’niets nieuws’ te melden.

Operationeel directeur René de Groot van KLM zegt op zijn beurt woendsagavond in een brief aan de vliegers dat keuzes ’onvoldoende zijn uitgelegd en dat afspraken onvoldoende zijn ingevuld’. Met een nieuw team hoopt hij het vertrouwen weer te herwinnen, maar de lastige situatie rondom de cao ’draagt daar niet aan bij’, aldus De Groot woensdagavond. Hij hoopt snel tot een ’oplossing’ te komen.

Eind vorig jaar zette de VNV de relatie met KLM al op scherp. Toen schreef voorzitter Van den Hudding in het VNV-blad dat ’staken’ het woord van 2018 zou worden.

Voordat het tot werkonderbrekingen gaat komen, moet er eerst een referendum gehouden worden onder de leden. Voorzitter Van den Hudding roept de leden op om te komen tot een ’sterk collectief’.