'Volksbank laat beursgang onderzoeken'

Amsterdam - Staatsbank de Volksbank heeft zakenbank Goldman Sachs ingehuurd om te onderzoeken of een beursgang mogelijk, is waarbij de macht van aandeelhouders sterk is ingeperkt. De bank werkt volgens het Financieele Dagblad aan een structuur waarbij de belangen van aandeelhouders niet het zwaarst wegen, maar in balans zijn met die van klanten, werknemers en de samenleving.