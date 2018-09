'Aegon en NN in schijnwerpers op Damrak'

Aegon zag de winst in de eerste jaarhelft halveren. Het resultaat werd gedrukt door onder meer een verlies op de verkoop van de Ierse activiteiten en beleggingsverliezen. De kapitaalpositie verbeterde wel. Dat stelt de verzekeraar in staat zijn interim-dividend te verhogen. Aegon liet ook weten twee bedrijfsonderdelen in Slowakije en Tsjechië te verkopen aan branchegenoot NN Group.

NN Group (Nationale-Nederlanden) wist de winst in het tweede kwartaal flink op te voeren. Volgens de verzekeraar was er onder meer sprake van verbeterde prestaties in het Nederlandse schadebedrijf. De resultaten waren voor NN aanleiding om het interim-dividend te verhogen.

Transportactiviteiten

Boskalis stopt met zijn goedkopere transportactiviteiten. Als gevolg van dat besluit zet de baggeraar een bijzondere last van 397 miljoen euro in de boeken. Vooral als gevolg van die afschrijving leed het bedrijf in de eerste jaarhelft een nettoverlies van 361,4 miljoen euro, tegen een winst van iets meer dan 75 miljoen euro een jaar eerder.

Veevoederbedrijf ForFarmers liet in zijn halfjaarbericht weten rekening te houden met hogere prijzen voor verschillende grondstoffen wegens het warme weer. De zomerhitte van de afgelopen periode kan leiden tot slechte oogsten, waardoor ook de grondstoffenprijzen voor veevoer stijgen.

Beursintroducties

Op het gebied van beursintroducties meldde het Financieele Dagblad (FD) dat staatsbank de Volksbank Goldman Sachs heeft ingehuurd om te onderzoeken of een beursgang mogelijk is. De bank werkt volgens het FD aan een structuur waarbij de belangen van aandeelhouders niet het zwaarst wegen, maar in balans zijn met die van klanten, werknemers en de samenleving.

De Europese beurzen sloten woensdag flink lager door de zorgen over Turkije. De AEX-index leverde 1,6 procent in op 552,70 punten en de MidKap verloor 1,2 procent tot 777,22 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 1,8 procent kwijt. De beurs in Istanbul verloor 3,4 procent. Ook Wall Street ging omlaag.

De euro was 1,1388 dollar waard, tegen 1,1325 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 65,15 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 71,16 dollar per vat.