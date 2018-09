Carlsberg groeit verder in Azië

Carlsberg verkocht in Azië ruim een tiende meer bier dan een jaar eerder. Doordat premiumbieren als Tuborg er aan populariteit winnen stegen de opbrengsten nog harder. Ook in Oost-Europa was er sprake van autonome omzetstijging, terwijl in West-Europa de opbrengsten nagenoeg gelijk bleven.

In totaal verkocht Carlsberg 55,7 miljoen hectoliter bier en 9,9 hectoliter andere dranken. Daarmee zette het concern een iets lagere omzet van 30,9 miljard Deense kroon (4,2 miljard euro) in de boeken, maar zonder effecten van bijvoorbeeld afstotingen en wisselkoersen stegen de inkomsten met 5,1 procent. De operationele winst steeg 6 procent tot omgerekend 587 miljoen euro. Onder de streep resteerde een bedrag van 331,4 euro, ruim 7 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2017.

Carlsberg is door de behaalde resultaten ook positiever over de rest van het jaar en voerde zijn winstprognose op.