Voorzichtige toenadering China en VS

De delegatie van Wang gaat op uitnodiging van de Amerikanen naar Washington, maakte het Chinese ministerie van Financiën bekend. De onderhandelingen vinden nog niet op het hoogste niveau plaats.

De betrekkingen tussen Verenigde Staten en China zijn dit jaar ernstig verslechterd. De twee economische grootmachten bestoken elkaar sinds juli met importtarieven.

De handelsoorlog is ingegeven door grieven van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Chinese handelsoverschot met de VS is hem een doorn in het oog. Ook beschuldigt hij de Volksrepubliek ervan zijn markt af te sluiten voor buitenlandse partijen en Amerikaanse bedrijven te dwingen patenten af te staan aan Chinese partners.