Winst Achmea gedrukt door stormschades

De nettowinst kwam uit op 133 miljoen euro, tegen 171 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar. De totale schadepost van de januaristormen kwam uit op 116 miljoen euro. Deze tegenvaller werd deels gecompenseerd door onder meer gunstige beleggingsresultaten en kostendalingen.

De brutowinst bedroeg 200 miljoen euro, 25 miljoen minder ten opzichte van vorig jaar. Willem van Duin, bestuursvoorzitter van Achmea, toont zich evenwel tevreden over de geboekte resultaten. ,,Een sterk resultaat. Onze positie in de markt is onverminderd sterk. Achmea is goed op weg met de realisatie van haar ambities tot 2020'', zei hij in een toelichting.

Kostendekkend

De totale premie-inkomsten van Achmea, met labels als Zilveren Kruis, FBTO, Avéro en Interpolis, gingen met 3 procent omhoog tot 17,5 miljard euro. Het concern schrijft de groei vooral toe aan de zorgactiviteiten in Nederland. De premie in de basiszorg is volgens van Duin echter nog steeds niet kostendekkend.

Het aantal voltijdsbanen bij Achmea in Nederland daalde in de eerste jaarhelft met 300 tot 14.185. Die daling is het gevolg van ,,verdere optimalisatie van processen en systemen''.

Achmea maakte vorige maand bekend dat een voorziening in de belastingzaak rond het Poolse PZU met 35 miljoen euro is verhoogd. De tegenvaller is verwerkt in de cijfers over het afgelopen halfjaar. Achmea hield 4,2 miljard euro over aan de verkoop van PZU. Maar de verzekeraar ligt al tijden met de Belastingdienst in Nederland in de clinch over de belastbaarheid van een deel dat bedrag.