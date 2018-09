Beurs: Turks zonnetje boven het Damrak

De AEX sloot 0,7% hoger op 556,4 punten. De AMX zakte 0,1% naar 776,8 punten.

Elders in Europa herstelden de beurzen ook deels van de klappen van woensdag. In Parijs ging de CAC-40 met 0,8% opwaarts. De DAX in Duitsland steeg 0,6%.

De plussen op de aandelenbeurzen schrijft beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan allereerst toe aan het voortgaande koersherstel van de Turkse lira. „Deze werd in gang gezet door maatregelen van de centrale bank. De woensdag aangekondigde investering van $15 miljard door Qatar helpt eveneens. De problemen worden hier echter niet mee opgelost. Zo is de inflatie torenhoog, doordat de centrale bank de rente onvoldoende heeft verhoogd. Na de val van de lira wordt het voor Turkije bovendien lastig zijn schulden in buitenlandse valuta’s af te lossen.”

Ook het nieuws dat een Chinese delegatie later deze maand naar de VS gaat om over het handelsconflict te praten, hielp het sentiment onder beleggers. Veel vertrouwen dat dit iets gaat opleveren, heeft Juvyns niet. „We zijn dit jaar al vaker teleurgesteld. Anderzijds bereikte Europa vorige maand onverwachts een akkoord, dus alles is mogelijk.”

De beleggingsstrateeg constateert dat de handelsoorlog schade begint te veroorzaken aan de economie. „We zien dit terug in de exportcijfers. Ondanks de huidige gunstige economische ontwikkeling in vooral de VS en de goede bedrijfscijfers zijn we zodoende slechts voorzichtig positief over aandelen.”

NN gewild

Bij de hoofdfondsen ging NN Group met een winst van 4,1% aan kop, in reactie op een meevallend halfjaarbericht. Inkoop van eigen aandelen is aanstaande, veronderstelt KBC.

Aegon sloot 2,5% hoger, na de publicatie van zijn halfjaarcijfers. Vermogensbeheerder Jan Willem Nijkamp van Fintessa wijst erop dat de verzekeraar zich bij de huidige lage rentestanden goed staande weet te houden.

Ahold profiteerde met een plus van 1% enigszins van de prachtige kwartaalcijfers van de Amerikaanse supermarktketen Walmart.

Verzekeraar ASR won 0,7%, na door de Zwitserse bank UBS van de verkooplijst te zijn gehaald.

ING was 0,6% in herstel. Woensdag zakte de bank tot het laagste niveau sinds november 2016.

Na tegenvallende halfjaarcijfers ging Midkapper Boskalis aanvankelijk 8% onderuit, maar bij slot resteerde nog slechts een verlies van 3,1%. De maritiem dienstverlener wist analisten ervan te overtuigen dat er een beter toekomstperspectief wacht, mede dankzij de stopzetting van zijn goedkopere transportactiviteiten.

Takeaway verloor 2,5%, ondanks het vertrek van concurrent Foodora uit Nederland. De kansen in de Duitse markt nemen af, aldus KBC. Exane waardeerde dit aandeel af naar underperform. Maar Barclays verhoogde het koersdoel van €59,10 naar €68,50.

Air France KLM won 1,5%, in aanloop naar de bekendmaking van de nieuwe topman. Air Canada-topman Ben Smith heeft volgens bronnen de beste kaarten.

Smallcap ForFarmers sloot onveranderd. Tegenover meevallende halfjaarcijfers stond een terughoudende visie op het tweede halfjaar.

