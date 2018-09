KBC positiever over ForFarmers

ForFarmers verkocht in het eerste halfjaar 2 procent meer veevoer en voerde de omzet met een kleine 3 procent op tot ruim 1,1 miljard euro. Dat is hoger dan KBC had voorzien. Ook de brutowinst viel met 217,1 miljoen euro hoger uit dan de bank had voorspeld.

Volgens KBC zijn de resultaten des te positiever als wordt gekeken naar de prijsontwikkelingen in de veeteelt. Zo waren dit jaar prijzen voor melk en varkensvlees lager dan vorig jaar.

Het aandeel ForFarmers stond donderdagochtend omstreeks 09.15 uur 1,4 procent hoger op 10,04 euro.