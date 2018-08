Personeelstekort bouw gaat door het dak

Opeens heb je het, je gaat in de bouw. Ⓒ Dijkstra bv

Amsterdam - Het personeelstekort in de bouw is groter dan ooit, en groter dan in welke sector dan ook. Vier op de tien bedrijven in de sector ondervindt hinder van de schaarste, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De vier voorgaande kwartalen was dat telkens ongeveer twee op de tien.