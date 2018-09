'NN Group op weg naar aandeleninkoop'

De marktvorsers wijzen er onder meer op dat de kapitaal- en cashpositie van NN er goed uitziet. Daardoor is het bedrijf volgens hen ook in staat om de overname van Aegons verzekeringsactiviteiten in Tsjechië en Slowakije te doen.

Het lag in eerste instantie in de verwachting bij KBC dat NN pas in de tweede helft van het jaar echt goed vooruit zou gaan. Het bedrijf is er evenwel in geslaagd om al in het tweede kwartaal, en dus versneld, de vruchten te plukken van de integratie van het eerder overgenomen Delta Lloyd in de organisatie, aldus KBC.

KBC raadt beleggers nog steeds met klem aan om aandelen NN te kopen. Het advies is een ,,strong buy'', met een koersdoel van 42 euro. Het aandeel NN noteerde donderdag rond 9.35 uur 3,8 procent hoger op 37,64 euro. Daarmee was de verzekeraar de sterkste stijger in de AEX.