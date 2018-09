Bonden Air France boos over niet-Franse baas

Franse media melden dat het bestuur van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie donderdag bijeenkomt voor de benoeming van Smith, de huidige topman van Air Canada. Air France-KLM wil daar nog niets over kwijt.

Smith, die Engelstalig is maar zich naar verluidt goed kan redden in het Frans, zou bij Air France-KLM de taak krijgen een oplossing te vinden voor het loonconflict met de piloten van Air France, dat al leidde tot honderden miljoenen euro's kostende stakingen. Die kwestie kostte zijn voorganger Jean-Marc Janaillac de kop. Janaillac verbond zijn lot aan een uiteindelijk verworpen loonbod.

Ruime ervaring

Smith heeft ruime ervaring met onderhandelingen met vakbonden bij Air Canada. Hij ging voorop in de gesprekken met zowel piloten als het cabinepersoneel en sloot in 2015 nieuwe tienjarige cao's.

De Franse overheid heeft een belang van 14 procent in Air France-KLM. De Franse president Emmanuel Macron zou volgens overheidsfunctionarissen geen bezwaar hebben tegen de eerste niet-Franse topman voor het concern.

In Nederland werd ook KLM-baas Pieter Elbers genoemd als kandidaat voor de hoogste functie in het concern, maar zijn kandidatuur kon de Franse bonden ook niet bekoren. Dat gold ook voor Philippe Capron. De financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia is weliswaar Frans, maar heeft onvoldoende ervaring in de luchtvaartsector.