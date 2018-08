Wat mag u verwachten in 2019?

Door de economische meewind gaat bijna elke Nederlander er volgend jaar op vooruit, meldt het CPB. Niettemin gaan ongeveer een half miljoen huishoudens, 7% van het totaal, er zonder extra maatregelen op achteruit. Van alle uitkeringsgerechtigden is dat zelfs 14%, volgens de huidige voorspellingen.

En hoe hard gaan we er dan op vooruit? Een doorsnee huishouden komt tot een plus van 1,3%, zegt het CPB. Dat wil zeggen: een huishouden waarin niets verandert. Geen veranderende relaties, geen promotie, nieuwe baan of ontslag, geen kinderen die geboren worden of juist het huis uit gaan.

De hoogste koopkrachtontwikkeling zien we bij alleenverdieners en bij mensen met een bovengemiddeld hoog inkomen. Lage inkomens en uitkeringsgerechtigden gaan er in doorsnee minder dan 1% op vooruit.

