Bloedoliemaffia nekt opschoonactie Nigeria

In 2008 werd het deltagebied Bodo zwaar getroffen door twee lekkages in een oliepijpleiding van Shell. Mede door intensieve bemiddeling van de toenmalige Nederlandse ambassadeur Bert Ronhaar kwam de in 2015 onder dreiging van geweld vastgelopen schoonmaakactie uit een impasse.

Wanhoop

Maar inmiddels is tot wanhoop van de schoonmaakploegen een groot deel van het gereinigde mangrovemoeras toch weer zwaar vervuild geraakt. Een sloep van de criminelen gevuld met gestolen ruwe olie zonk na ingrijpen van het leger.

Ⓒ Joris Polman

Het ministerie van Buitenlandse Zaken reageert bezorgd. „Grooste zorg is de ’re-pollution (de nieuwe vervuiling, red.). De oorzaken kunnen slechts gedeeltelijk onder controle worden gebracht. Voorwaarde daarvoor is dat ontwikkelingskansen met name voor jongeren in het gebied toenemen.

In de Nigerdelta is het voor de bevolking elke dag weer een strijd om te overleven. Er is veel werkloosheid en de economische perspectieven zijn slecht. Dit werkt corruptie in de hand. Deze vicieuze cirkel moet geleidelijkaan worden doorbroken”, aldus een woordvoerder.

