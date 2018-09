'Amazon wil Britse verzekeringsmarkt op'

De plannen zouden nog niet ver zijn uitgewerkt. Wel circuleren sinds vorig jaar vacatures van Amazon voor een nieuw project omtrent Europese verzekeringen. Volgens kenners is een vergelijkingssite een goede manier om een voet tussen de deur te krijgen in de Europese verzekeringsbranche, zonder dat Amazon meteen aan strenge regels hoeft te voldoen.

De verzekeringsbranche is niet onbekend voor Amazon. Het bedrijf van Jeff Bezos richtte vorig jaar samen met Berkshire Hathaway en JPMorgan in de Verenigde Staten een zorgverzekeraar op, met het doel de zorgkosten in het land drastisch te verlagen. In Europa biedt het bedrijf met Amazon Protect verlengde garanties op producten uit zijn webwinkel aan.

Ook andere technologiebedrijven als Google en Facebook zijn in toenemende mate geïnteresseerd in financiële dienstverlening. Chinese branchegenoten als Tencent en Alibaba hebben beide omvangrijke financiële divisies.