Monsanto slaat diepe wond bij Bayer

Met de nieuwe neergang is het aandeel Bayer rond 11.00 uur geduikeld naar €76,61, het laagste niveau in meer dan vijf jaar. Vanaf de top in 2015 is de waarde van het Duitse concern bijna gehalveerd.

Beleggers blijven het aandeel Bayer van de hand doen vanwege de zorgen over het onlangs overgenomen Monsanto. In een rechtszaak is het Amerikaanse bedrijf deze maand veroordeeld tot het uitbetalen van een totale schadevergoeding van $289 miljoen vanwege onkruidverdelger Roundup. Tegen Monsanto lopen nog duizenden andere zaken.

Sinds begin deze week is de koers van Bayer meer dan 17% omlaag geduikeld.