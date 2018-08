Wennen aan een nieuw uitgavenpatroon

Natuurlijk, je moet ineens huur gaan betalen, maar er zijn meer dingen die je uitgaven wat hoger maken dan toen je nog bij je ouders woonde. De redactie van DFT Geld geeft vijf zaken waar je op moet letten als je je eigen geldzaken gaat regelen.

Verzekeringen

Het maakt niet uit of je nog bij je ouders woont of je vleugels uitslaat: wie 18 jaar wordt, heeft geen recht meer op een gratis zorgverzekering. Je moet dus kiezen: betaald verzekerd blijven bij dezelfde partij als je ouders, of je eigen zorgpolis afsluiten. Voor studenten zijn vaak speciale pakketten beschikbaar, die bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen vergoeden, en spoedeisende hulp in het buitenland (skivakantie!).

Voor al die pakketten blijft gelden: kijk of je al die dekking nodig hebt, of dat je misschien tóch goedkoper uit bent met een meer uitgeklede verzekering. Soms is het lucratiever om premie te besparen en daarmee je eigen zorgkosten te betalen. Let op: een zorgverzekering is wel verplicht om te hebben. Je kunt je dus niet níét verzekeren. Wel kun je het eigen risico – de zorgkosten die je zelf betaalt voordat de verzekering gaat vergoeden – omhoog schroeven tegen een lagere premie. Houd dan wel het eigen risico achter de hand, voor het geval dat.

Verzekeringen (2)

Die regel geldt ook voor andere verzekeringen. Een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering is vaak wel handig, maar een inboedelverzekering voor een met afdankertjes gevulde studentenkamer? Misschien niet de beste investering. Denk ook aan je reisverzekering: voor veel studenten is een doorlopende polis het handigst. Dan hoef je je geen zorgen te maken over dat ene spontane weekendje over de grens met vriend(inn)en.

Studiebenodigdheden

Boeken, collegeblokken, een laptop: zeker aan het begin van een studiejaar moet je soms flink wat geld investeren om helemaal klaar te zijn voor de vakken die je gaat volgen. Bij veel studieverenigingen kun je boeken met korting nieuw kopen, of – als de docent niet is overgestapt naar een nieuwere druk – het exemplaar van een ouderejaars overnemen.

Bij laptops ligt dat anders. Vraag jezelf goed af wat je nodig hebt: ga je veel beeld bewerken tijdens je opleiding? Dan heb je een nieuwere laptop nodig dan wanneer je alleen maar papers gaat schrijven en artikelen lezen. Zeker in dat laatste geval ben je er wel met een slordige 200 euro.

Bankzaken

Als 18-plusser krijg je zeer waarschijnlijk ook een ander pakket aan diensten bij de bank. Veel bankpassen zijn voor studenten gratis, maar in aanvulling daarop mag je ook rood gaan staan, en een creditcard aanvragen. Vergelijk de prijzen goed: de jaarlijkse kosten voor een creditcard lopen uiteen van een iets meer dan een tientje tot precies twintig euro. Ook de rentes voor rood staan verschillen. Veel banken bieden korting aan op verzekeringen als je je geldzaken bij ze regelt.

Lukt het niet?

De meeste universiteiten hebben een noodfonds voor studenten die tijdelijk niet kunnen rondkomen. Die fondsen geven een renteloze lening als je bijvoorbeeld niet je collegegeld kunt overmaken. Voorwaarde is vaak wel dat je snel zelf over geld beschikt en de lening van het noodfonds kunt terugbetalen. De fondsen zijn er ook niet voor studenten die doorlopend moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In die situatie kunnen studieadviseurs je vaak wel verder helpen.

