Goedkope Turkse lira geliefd

De lira won sinds dinsdag al ruim 18% aan waarde. Opnieuw zitten er weer zes lira in een dollar. Over tien dagen gekeken staat nog altijd fors verlies overeind.

Beleggers krijgen iets meer vertrouwen. De Turkse staat zou een krediet van $15 miljard van Qatar hebben gekregen. Ook zou president Erdogan banden met het Midden-Oosten en Europese landen hebben aangetrokken. Waarmee een ingreep van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) even verleden tijd lijkt.

Turkije werd getroffen door een extra importheffing van Washington op Turkse goederen in een poging een gearresteerde Amerikaanse geestelijke vrij te krijgen. Daarop sloeg Ankara terug met sancties tegen de VS.

Goudrush

Turken slaan ondertussen massaal goud in. De handel in futures voor Turks goud is sinds maart niet zo populair geweest. Het land is de vijfde goudconsument van de wereld.

De euro werd, na dagen van verlies, iets (0,2%) sterker tegen de dollar bij $1,1369.

Vandaag overlegt Erdogan met de Franse president Macron over de toestand van de economie. Bondskanselier Merkel heeft Erdogan telefonisch expliciet steun aangeboden, benadrukkend dat zijn economie voor Europa van groot belang is.

Politiek in banken

De inflatie in Turkije is nog altijd 15%. Nadat de centrale bank steun gaf aan banken met soepeler voorwaarden, en short sellers aanpakte die gokten op de val van de lira, kwam Turkije in rustiger vaarwater.

Woensdag noteerden de Turkse beurzen nog wel met 1,5% verlies. De rente op tienjaars schuldpapier die beleggers willen kopen is onveranderd op 20% vergoeding blijven staan.

Maar de onzekerheid blijft. De kosten van een verzekering van een portefeuille van Turkse obligaties tegen wanbetaling voor een jaar is voor het eerst boven de kosten van een vijfjaars bescherming gegaan. Dit gebeurt doorgaans alleen bij bedrijven die vlak voor een faillissement staan.

Wie zo’n verzekering van $10 miljoen aan staatsschuld wil kopen, betaalt voor twaalf maanden $643.000. Voor vijf jaar is dat bedrag $500.000.

Vanmiddag komt de minister van Financiën met een nadere toelichting op de plannen.

Volgens zakenbank Franklin Templeton keren grote beleggers nog niet terug. Het probleem blijft dat de politiek voortdurend aan de knoppen bij de centrale bank zit, wat voor beleggers grote onzekerheid met zich meebrengt of ze nog bij hun belangen kunnen.

Vermogensbeheerder Amundia vraagt om een duidelijker economisch plan voor de toekomst om meer zekerheid te krijgen voor zijn miljarden aan beleggingen.