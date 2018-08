Storing ING met betalingen

Sinds woensdagnacht zijn overboekingen wel te zien in de app, maar het geld is nog niet overgeboekt.

Daarmee kloppen bij veel particulieren de saldo’s niet meer, omdat de bij- en afschrijvingen niet zijn verwerkt.

„Vannacht is er iets fout gegaan met de verwerking van een verzamelbetalingen”, bevestigt een woordvoerster van de bank.

Pinnen werkt wel

Op Mijn ING en via de ING-app zien klanten dat er geld is overgeboekt of ontvangen, maar bij controle blijkt dat niet te kloppen. ING-klanten klagen dat online bij hun bank weinig gemeld wordt over de oorzaak.

„We weten nog niet precies wat de oorzaak van deze storing is”, aldus de woordvoerster. „We werken er hard aan om de storing op te lossen, maar wanneer dat klaar is kunnen we nog niet zeggen.”

Volgens ING gaan alle betalingen met een pas in winkels en pinnen wel zoals het zou moeten.