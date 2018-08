Autoverzekering duurder door hogere belasting

Daarvoor waarschuwt vergelijkingssite Independer. Vanaf 1 september heeft de Belastingdienst nieuwe regels voor het berekenen van de bpm, de taks op basis van vooral de CO2-uitstoot van auto’s, motoren en bestelbussen.

De belasting zal ervoor gaan zorgen dat veel auto’s duurder worden, al is het bij veel dealers nog onduidelijk hoe hoog die prijsstijgingen uit gaan vallen. Wat wel duidelijk is, is dat een duurdere auto ook betekent dat de premie voor de autoverzekering gaat stijgen. Dat geldt voor nieuwe auto’s die na 1 september 2018 aangeschaft worden.

Total loss

Verzekeraars maken namelijk gebruik van de cataloguswaarde om de hoogte van iemands premie te berekenen. En als die cataloguswaarde hoger is, wordt de premie ook duurder. Het vergoeden van de schade als je de auto total loss rijdt, kost de verzekeraar bijvoorbeeld meer als de auto een hogere aanschafprijs heeft.

Zakelijke rijders zullen minder last hebben van de premiestijgingen. Zij mogen de bpm namelijk terugvorderen bij de Belastingdienst en kunnen daarom hun auto voor een lager bedrag verzekeren, namelijk de aankoopprijs min de bpm.