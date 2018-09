Winkelbedrijf J.C. Penney verwacht jaarverlies

De omzet in het begin augustus afgesloten kwartaal ging met 7,5 procent omlaag tot bijna 2,8 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder, als gevolg van winkelsluitingen. Op vergelijkbare basis was een zeer kleine omzetgroei te zien. Het nettoverlies bedroeg 101 miljoen dollar, tegen een min van 48 miljoen dollar vorig jaar. Daarnaast is J.C. Penney nog bezig met de zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter.

Het cijferbericht van J.C. Penney viel slecht op Wall Street, want de resultaten en prognoses stelden flink teleur. In de handel voorbeurs kelderde de koers meer dan 25 procent.