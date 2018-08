Ahold-rivaal start test met onbemande boodschappendienst

Kroger heeft samen met technologiepartner Nuro al uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheiden om met autonome auto ’s boodschappen om de stoep van consumenten te laten bezorgen.

De eerste fase van de tests zal worden gedaan met een Toyota Prius waar de onbemande techniek van Nuro is ingebouwd.

Kroger behoort tot de grootste supermarkten in de VS met de hoofdvestiging in Cincinnati. Het bedrijf is actief in 34 staten en concurreert daar onder meer met het Nederlandse Ahold Delhaize.