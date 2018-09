Tesla met kleine vooruitgang uit startblokken

De koers van Tesla dikte net na opening 0,5% aan op $340,41. Daarmee werd wat terrein teruggewonnen op de koersschade van de voorgaande dag.

Beleggers zijn nog steeds in onzekerheid over de haalbaarheid van de beursexit-plannen die Elon Musk, de topman van Tesla, vorige week via een tweet kenbaar maakte.

De koers van Tesla is nog steeds ver verwijderd van de $420 per aandeel die Musk verwacht dat zijn bedrijf in elektrische auto’s waard is bij een buyout.