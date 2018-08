’Adviseur’ Goldman Sachs hielp eerder mee aan beursgang Tesla

Goldman Sachs had naast zijn inbreng als adviseur bij de beursgang van Tesla ook een rol als verstrekker van honderden miljoenen aan persoonlijke leningen aan Musk, zo meldt Bloomberg.

In 2010 kende Tesla een succesvolle eerste handelsdag met een koerssprong van maar liefst 40%, waarbij 13,3 miljoen aandelen werden verhandeld. Bij de beursgang waren analisten sceptisch over de euforie van beleggers doordat het autobedrijf destijds nog geen winst had gemaakt.

Afgelopen maandag liet Musk via een tweet weten dat hij enthousiast is om te gaan werken met meerdere adviseurs, waaronder Goldman Sachs.

Analisten bij Bernstein menen overigens dat de kans minder dan 50% is dat Musk er financieel in zal slagen om zijn bedrijf van de beurs te halen. Zij hebben het koersdoel verlaagd van $325 naar $265.

