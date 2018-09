Column: Wat zit er in mijn koffer?

In zijn koffer vindt Vincent een brief van de douane. Daarin staat dat de douane zijn koffer op Schiphol open heeft gemaakt om hem te controleren. Dat hebben ze in de bagagekelder gedaan. Zonder dat Vincent erbij was.

Vincent vindt het een naar idee dat de douane aan zijn spullen heeft gezeten. Vooral omdat hij daar niet bij was. Zijn koffer is privé, vindt Vincent. Ook al heeft hij niets te verbergen. En waarom kan de Douane verdachte koffers niet in de aankomsthal open maken? Dan sta je er als eigenaar gewoon naast.

Klacht

Vincent vindt dat de douane te ver is gegaan met de controle en dient er een klacht in. Ze hadden zijn koffer niet zomaar open mogen maken, zegt hij. Maar de douane vindt dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Want in de wet staat dat ze koffers open mogen maken voor een controle.

En op Vincents vlucht speelt nog iets mee. Want Curaçao is een van de bestemmingen waarvoor de douane zogenoemde 100%-controles uitvoert. Dat zijn strenge controles waarbij bijvoorbeeld alle koffers bij aankomst op Schiphol worden gecontroleerd. Je bent als passagier verplicht om daaraan mee te werken. De 100%-controles gelden voor vluchten uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Suriname en Venezuela.

Lange rijen

Vincent neemt geen genoegen met het antwoord van de douane. Hij neemt contact met ons op. Onze medewerker Wouter gaat met zijn klacht aan de slag. De douane vertelt Wouter dat ze de controle van de koffers uit de laadruimte van het vliegtuig bij de 100%-controles sinds een klein jaar in de bagagekelder uitvoeren. Eerst deden ze dat in de aankomsthal. Maar dat leverde lange rijen op. Daarom controleert de douane nu in de kelder, zonder dat de eigenaar daarbij is. Volgens de wet mag dat gewoon, zegt de douane.

Wij vinden het wel zo netjes als reizigers van te voren weten wat er kan gebeuren bij een controle. Daarom hebben wij de douane gevraagd om passagiers beter te informeren. En dat doet de douane nu. Op hun website en in de app 'Douane reizen' staat al dat je koffer ook kan worden gecontroleerd zonder dat je erbij bent. Binnenkort wordt het ook geplaatst op de borden van de douane bij de gates op Schiphol waar vluchten met 100%-controles landen. Daar zijn we blij mee. Want die controles zijn een gegeven, maar vervelende verrassingen in koffers hoeven dat niet te zijn.

*gefingeerde naam