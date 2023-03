Geen voorschot voor zorgmedewerkers met long covid

De rechtbank in Den Haag heeft beslist dat de vordering van de bonden niet kan worden toegewezen in een collectieve procedure. Of voor gedupeerde zorgmedewerkers een recht op schadevergoeding bestaat moet volgens de voorzieningenrechter van geval tot geval worden beoordeeld. Waren er bijvoorbeeld mondkapjes en beschermende kleding voorhanden en wat waren de richtlijnen van de werkgever? Dat was vaak heel verschillend.

De bonden reageren teleurgesteld op de uitspraak, maar putten er ook hoop uit. ,,De rechter zegt dat hij niet over deze hele groep tegelijk een oordeel kan uitspreken. Maar hij zegt erbij dat op korte termijn wel duidelijkheid geboden is”, zegt de woordvoerder van CNV Connectief. ,,Dat zou je kunnen zien als een vingerwijzing naar de politiek.”

Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV ’baalt als een stekker’, maar ziet in het vonnis ook aanknopingspunten. ,,De rechter zegt niet dat de staat niet aansprakelijk is voor mensen die ziek werden in het eerste coronajaar. Dat laat hij heel nadrukkelijk open. Maar voor de mensen waarover het gaat is dit wrang. Ik durf er niet aan te denken hoe die zich nu voelen.” Beiden bonden bekijken of ze een bodemprocedure tegen de Staat zullen starten.

Vier maanden

Minister Helder van Langdurige Zorg heeft eerder aangegeven dat ze alleen mensen met long covid die in de eerste vier maanden van de coronapandemie besmet raakten een schadevergoeding wil geven. Ze heeft beloofd dat ze hierover in april met meer duidelijkheid komt. De staat is, zo oordeelt de rechter, niet verplicht hierover met de bonden te overleggen.

De bonden werpen zich juist op als vertegenwoordiger van zorgmedewerkers met long covid, omdat die zelf vaak te ziek zijn om in actie te komen. Zij wijzen erop dat ook na de eerste vier maanden - in de eerste en tweede coronagolf- nog veel personeel in de zorg long covid opliep. Soms waren er geen beschermingsmiddelen, soms vond hun werkgever ze niet nodig.

Arbeidsongeschikt

Veel medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg, raakten hun baan en een deel van hun inkomen kwijt nadat ze long covid opliepen. Voor hen is een snelle compensatieregeling van groot belang. Bij vakbond FNV hebben zich meer dan 4400 patiënten gemeld, waaronder opvallend veel twintigers en dertigers. Duizend van hen liepen in het eerste coronajaar long covid op.

Het UWV gaat er inmiddels vanuit dat pakweg drie op de vijf mensen met long covid na twee jaar volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. Bij het UWV melden zich vorig jaar bijna 1900 mensen met langdurige longklachten voor een WIA-keuring.