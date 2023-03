Geen voorschot voor zorgmedewerkers met long covid

De rechtbank in Den Haag heeft beslist dat de vordering van de bonden niet kan worden toegewezen in een collectieve procedure. Of voor gedupeerde zorgmedewerkers een recht op schadevergoeding bestaat moet volgens hem van geval tot geval worden beoordeeld. Dat betekent dat bij iedere medewerker moet worden bekeken waar en onder welke omstandigheden hij of zij besmet is geraakt.

De rechter wijst ook de eis van de bonden af dat de Staat met hen moet overleggen over hoe de compensatieregeling voor het zorgpersoneel er precies uit moet gaan zien. Daarvoor ontbreekt volgens hem de juridische grondslag. Minister Helder van Langdurige Zorg heeft in eerdere gesprekken met de bonden aangegeven dat ze alleen mensen die in de eerste vier maanden van de coronapandemie besmet raakten een schadevergoeding wil geven.

Ook na die eerste vier maanden raakten veel zorgmedewerkers besmet. Bij vakbond FNV hebben zich inmiddels 4400 mensen met long covid gemeld. Van hen liepen er ongeveer duizend in het eerste jaar een besmetting op. Het UWV gaat er vanuit dat pakweg drie op de vijf mensen met long covid na twee jaar volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard.