'Als Officier van Justitie kwam ik altijd te laat' Crimefighter stapt over naar Deloitte

Yolanda van Setten: „Wij wilden snel de iPhone naast het lijk onderzoeken, voordat die op afstand gewist zou kunnen worden.” Ⓒ Foto Amaury Miller

Tot afgelopen voorjaar was ze als crimefighter nog vaak te vinden op een ’plaats delict’, zoals in de spectaculair leeggeroofde kluis van de Rabobank in Oudenbosch. Twaalf jaar lang jaagde ze als officier van justitie op boeven, en zette ze de bestrijding van cybercrime op poten. Maar sinds deze zomer huist Yolanda van Setten als director forensic bij accountantsreus Deloitte.