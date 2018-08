‘Zweedse Volvo stuurt nog steeds aan op beursgang’

In mei zouden Volvo en de Chinese eigenaar Geely al gesprekken hebben gevoerd om zowel in Hongkong en in Zweden beursintroducties te gaan doen. De waarde die de Zweedse autoproducent zou krijgen bij de beursgang wordt geschat op circa $30 miljard.

Geely kocht de Zweedse automaker in 2010. De Chinezen staken fors geld in het ontwerp van de auto's die moesten wedijveren met luxe-modellen van met name Duitse makelij.