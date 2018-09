Ⓒ REUTERS

Terwijl in Italië nog wordt gezocht naar slachtoffers van het instorten van de Morandi-brug in Genua, is het vingerwijzen al begonnen. Ministers riepen de top van Atlantia, de Italiaanse snelwegbeheerder, op om af te treden. En leider van de Lega-partij en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini wees met beschuldigende vinger naar de EU.