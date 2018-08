Triomf Olympia in rechtszaal

De Zaanse uitzendondernemer San Nurtas eiste een half miljoen euro van Olympia, als compensatie voor de te hoge kosten die het concern volgens hem jarenlang in rekening heeft gebracht.

Nurtas moest zijn werk voor Olympia staken toen de Belastingdienst de inboedel van zijn filialen kwam opeisen, en vindt dat dat de schuld is van Olympia zelf. Tientallen andere franchisenemers die de kosten ook te hoog vonden hebben uiteindelijk met het concern geschikt, voor een totaalbedrag van ruim €4 miljoen, blijkt uit een vonnis dat in handen is van De Telegraaf.

In aanvulling daarop zijn Olympia en de overgebleven franchisers tot een nieuwe berekening van de kosten gekomen. Nurtas vindt dat het uitzendbedrijf hem toch nog tegemoet moet komen, omdat hij nooit getekend heeft voor de schadevergoeding of de nieuwe berekening van de kostprijs.

De Haagse rechter gaat daarin niet mee. Als Nurtas gelijk zou krijgen, redeneert ze, dan zouden nog meer oud-franchisenemers met schadeclaims het bestaan van Olympia kunnen bedreigen. Bovendien stelt de rechter dat Nurtas, als voormalig franchisenemer, terecht niet is geraadpleegd over de nieuwe deal tussen Olympia en de franchisers. De uitzender mocht ervan uitgaan dat oud-franchisenemers niet de ruimte hoefden te krijgen om die deal te torpederen, stelt de rechter.

Nurtas noemt het vonnis ’op voorhand pro-Olympia’ en gaat in hoger beroep. Olympia-ceo Dimitri Yocarini wilde niet reageren.