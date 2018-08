Scarlett best betaald: $40,5 miljoen

Johansson heeft een buitengewoon goed jaar achter de rug vooral door haar hoofdrol in de internationale kaskraker ’Avengers: Infinity Wars’. Forbes heeft een lijst opgesteld van de tien best betaalde actrices. Alle dames zijn vooral actief in Hollywood.

Angelina Jolie

De nummer twee op de lijst, Angelina Jolie, heeft vergeleken daarmee een karig inkomen van $28 miljoen. Jolie stond in het jaar ervoor niet eens in de lijst van top-10 best betaalde actrices. Dat zij er nu wél in staat is te danken aan een vooruitbetaling voor de rol die Jolie speelt in de film ’Maleficent 2’.

Jennifer Aniston

Op de derde plaats van de Forbes top-10 staat Jennifer Aniston met een inkomen van $19,5 miljoen. Deze voormalig ster uit de tv-serie ’Friends’ verdient niet alleen aan acteren. Ze is vooral actief in commercials. Zo is Aniston het gezicht van de internationale campagne van de luchtvaartmaatschappij Emirates.

De rest van de top-10 bestaat uit Jennifer Lawrence (inkomen: $18 miljoen), Reese Witherspoon ($16,5 miljoen), Mila Kunis ($16 miljoen), Julia Roberts ($13 miljoen), Cate Blanchett ($12,5 miljoen), Melissa McCarthy ($12 mijoen) en Gal Gadot ($10 miljoen).