KLM doet voorstel richting piloten

Donderdagavond is er een nieuw voorstel naar de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) verstuurd, aldus KLM. Vrijdagochtend om 9 uur verloopt een ultimatum dat de vliegers aan de directie hadden gesteld.

„We komen op belangrijke tegemoet aan de wensen van de piloten om de werkdruk te verlichten. We stappen hiermee niet één-op-één in op het eindbod van VNV, maar zijn wel bereid een aangepast KLM-voorstel neer te leggen”, zegt een woordvoerder van KLM tegen De Telegraaf. De vliegers willen het traject van werkonderbrekingen opstarten, mocht KLM hen niet tegemoet komen. De VNV reageerde niet op een verzoek om commentaar.

De piloten en de luchtvaartmaatschappij verschillen met mening wanneer de werkdruk verlicht wordt. De vliegers willen dat met terugwerkende kracht, waar KLM stelde dat dit pas medio volgend jaar het geval zal zijn. Piloten zijn als gevolg van de groei van KLM en eerdere cao-afspraken meer gaan vliegen. KLM neemt momenteel 370 nieuwe piloten aan en ziet mogelijkheden om de roosters met ingang van het winterseizoen in oktober al te verlichten. Het is onduidelijk hoeveel dit gaat kosten. In mei lag er al een cao-akkoord dat voorzag in een stijging van 8% van de vliegerkosten.

Scheef

„We zijn daarbij bereid over een groot aantal bezwaren heen te stappen. Hiermee doen we een uiterste poging om de weg vrij te maken om snel tot een nieuwe cao te komen”, aldus de zegsman. Volgens insiders kan de directie niet meer water bij de wijn doen, omdat er anders scheve verhoudingen ontstaan richting het cabine- en grondpersoneel.

De vliegers zijn de duurste krachten van KLM. Zij ontvingen vorig jaar €45 miljoen aan winstdeling omdat ze harder zijn gaan werken. Een KLM-captain die intercontinentaal vliegt verdient ongeveer 23% meer dan collega’s bij concurrenten als Lufthansa en British Airways.