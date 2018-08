Ben Smith nieuwe topman bij Air France KLM

Smith volgt Jean-Marc Janaillac op, die begin mei opstapte nadat het merendeel van het personeel tegen een salarisbod had gestemd.

De laatste weken werden de geruchten steeds sterker dat de tweede man bij Air Canada de toppositie van Air France KLM zou bekleden. Eerder vielen enkele potentiële Franse kandidaten af. Ook de Nederlandse KLM-topman Pieter Elbers werd gepasseerd, door verzet van de Franse vakbonden.

Visionair

Smith werkt sinds 2002 voor Air Canada. Hij wordt er geroemd als de visionair achter het uitbreiden van het netwerk van de luchtvaartmaatschappij naar ruim 200 bestemmingen op 6 continenten. Ook heeft de topman een belangrijke rol gespeeld bij de lancering van dochter Air Canada Rouge, die de strijd heeft aangebonden met prijsvechters in de luchtvaart. Hij wist met de vakbonden van piloten en cabinepersoneel een arbeidscontract voor tien jaar af te sluiten.

„Ik ben heel enthousiast over deze nieuwe kans”, zegt Smith over zijn benoeming. „Ik ben mij bewust van de competitieve uitdagingen die Air France KLM momenteel heeft en ik ben ervan overtuigd dat Air France en KLM alle kracht hebben om te slagen op de wereldwijde luchtvaartmarkt.”

KLM-topman Elbers reageert sportief op de benoeming van Smith. „Ik feliciteer Ben Smith van harte en wens hem vanzelfsprekend veel succes.” Volgens Elbers is het goed voor het luchtvaartconcern dat er nu duidelijkheid is over de positie van ceo. „Ik zie vol vertrouwen uit naar onze samenwerking en naar het gezamenlijk oppakken van de uitdagingen voor de Air France KLM-groep in de toekomst.”

Structuur op de schop

De aanstelling van Smith betekent ook dat de structuur bij Air France-KLM op de schop gaat. Het bedrijf zal de wijzigingen zo snel als mogelijk aankondigen. Tot het moment dat Smith aan het roer komt te staan van de luchtvaartcombinatie blijft het interim-bestuur zitten.

Volgens niet-uitvoerend voorzitter Anne-Marie Couderc van Air France-KLM is de aanstelling van Smith uitstekend nieuws voor het concern. Ze prijst onder meer de vernieuwende leiderschapskwaliteiten van Smith. Ook wees ze op zijn staat van dienst bij Air Canada.

