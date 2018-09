Personeel KLM: ’nieuwe ceo kan verbinden’

„Wij willen een nieuwe topman van verstand van de luchtvaart en geen politieke benoeming. Met Smith lijkt Air France KLM aan beide eisen tegemoet te komen”, zegt voorzitter Annette Groeneveld van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel, de grootste vakbond bij KLM.

Dit in tegenstelling tot het personeel van Air France, waar vakbonden donderdag nog voor de officiële benoeming al in het verweer kwamen tegen de Canadees Benjamin Smith. Het enige argument dat werd gebruikt is dat Air France al vanaf het begin een Fransman in de leiding heeft.

Stuurloos

Air France KLM is de afgelopen tijd stuurloos geraakt omdat holding-baas Jean-Marc Janaillac ook een functie had bij Air France. De vakbonden wilden daarom niet onderhandelen met hun directe baas Franck Terner. Janaillac zette toen de opmerkelijke stap om zijn lot te verbinden aan een personeelsraadpleging bij Air France.

„Als er geen goed team om heen komt en Air France-baas Terner niet vertrekt, dan gaat het niet lukken. Dat wordt Smith automatisch verantwoordelijk gesteld voor de problemen in Frankrijk. Dat begint de soap weer van voren af aan. Er moet iets veranderen aan de bestuursstructuur”, zegt voorzitter Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vakbond voor Luchtvaarttechnici. “Daar hebben wij als KLM ook last van, want Smith is ook onze eindbaas.”

Verschillende bronnen melden aan deze krant dat het benoemingsproces haastig is verlopen. Twee dagen geleden was er nog geen sprake van een bestuursvergadering om de opvolger van Janaillac te benoemen. Toen de Franse vakbonden dreigden met stakingen, werd in allerijl een vergadering belegd. Er is ook maar één kandidaat, waardoor het benoemingsproces door het 19-koppige bestuur lijkt op het ‘tekenen bij het kruisje’. Aegon-baas Alex Wynaendts en lid van de voordrachtscommissie bij Air France KLM wilde donderdag op vragen van deze krant niets zeggen over Smith.

Pieter Elbers

Met de benoeming van Smith is president-directeur Pieter Elbers van KLM gepasseerd voor de hoogste post bij de luchtvaartcombinatie. Elbers heeft de afgelopen jaren de nodige botsingen gehad met de holding over zaken die de zelfstandige bedrijfsvoering van KLM aantastte, zoals overheveling van IT-functies, de verdeling van de vluchten, de zeggenschap over Transavia en de kasroof. De Franse vakbonden willen Elbers ook niet, uit vrees voor harde ingrepen.

Onder de leiding van Smith lanceerde Air Canada Rouge, een prijsvechter.De Vereniging van KLM Professionals is onder de indruk van zijn ervaring in de luchtvaartsector, aldus voorzitter Bob van der Wal. „Hij heeft leiding gegeven aan een groot, succesvol en ingrijpend verandertraject bij Air Canada waarbij hij op succesvolle wijze ook de werknemers vertegenwoordigt door de vakbonden heeft meegenomen. Zijn slagingskans wordt in hoge mate bepaald om alle verschillende belangen met elkaar te verbinden.”

