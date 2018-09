Concurrentie op markt VS voor EpiPen

Teva deed de aanvraag om het medicijn te mogen verkopen al enkele jaren geleden bij de FDA. Mylan lag continu dwars. Het bedrijf claimde onder meer dat patiënten in de war zouden kunnen raken als twee prikpennen op de markt zouden zijn. Volgens de FDA is de prikpen van Teva duidelijk anders dan die van Mylan en kunnen ze prima naast elkaar bestaan.

Tot aan donderdag had Mylan, dat de rechten op EpiPen in 2007 in handen kreeg, nauwelijks te maken met concurrentie voor het middel. De Amerikaanse farmaceut zou 75 procent van de markt voor dergelijke middelen tegen allergische reacties in handen hebben. Er was vooral veel kritiek op de te hoge prijs van de prikpen.