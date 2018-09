Column: King Dollar

Het sanctie- en handelsbeleid van Trump komt daar nog eens over heen. Hoe harder de VS zich opstelt richting China, Iran en Turkije, hoe groter en sterker de beweging uit opkomende markten in de richting van de dollar. De greenback blijft de safe haven bij uitstek. Het is niet voor niets dat de dollar-index nu het hoogste niveau in ruim een jaar noteert.

Emergency Market Index?

Niet-dollar activa hebben het dus zwaar te verduren. De MSCI Emerging Market FX-index is al bijna 10% weggezakt. De daaraan gelieerde MSCI Equity-index heeft zelfs 19% ingeleverd en staat aan de vooravond van een berenmarkt. De Turkse lira staat net onder de 6. De munt wordt met kunst- en vliegwerk ondersteund, maar het vertrouwen is ver te zoeken. De Chinese yuan staat net onder de 7. Drie jaar geleden was dit niveau genoeg om de wereldeconomie van haar stuk te krijgen. De Braziliaanse real staat net onder de 4. Dit is het niveau waar eerder nog een Petrobras-schandaal voor nodig was.

De centrale banken grijpen in. In Indonesië wordt de rente verhoogd om de roepia te beschermen, ook al gaat dit ten koste van de groei. In India en de Filipijnen gebeurt hetzelfde. De Argentijnse centrale bank heeft de rente zelfs naar 45% verhoogd. Ondanks de roemruchte financiële geschiedenis probeert het land het vertrouwen van beleggers terug te winnen. Het wordt dan ook als het voorbeeld voor Turkije gezien, waar de markt vooralsnog tegen beter weten in rekent op een renteverhoging van vijf tot tien procent. Hoe dan ook: wordt het niet eens tijd voor MSCI om met een Emergency Market-index te komen?

Een pyrrusoverwinning?

Terug naar de Fed. Die is druk bezig om het grootste monetaire experiment in de recente geschiedenis terug te draaien. De balans van de centrale bank wordt alsmaar kleiner en de periode met extreem lage rentes wordt achter ons gelaten. De vlakke Amerikaanse rentecurve en de stress in de rest van de wereld suggereert alleen wel dat de Fed veel te veel vaart maakt. Kan Powell nog echt met droge ogen beweren dat de Fed alleen beleid maakt voor de Amerikaanse economie? Nee. Zolang de dollar de wereldwijde reservemunt is, blijft de rest van de wereld aan de genade van de Fed overgeleverd.

En wij dan? Wat heeft Europa hier tegen in te brengen? Niet zo veel. De Turkse crisis toont aan dat de financiële sector in de Eurozone kwetsbaar blijft. Dit doet oude angsten van falende banken herleven. Gecombineerd met de terechte zorgen over de Italiaanse begroting, zorgt dit voor een stijging van de risicopremies. De 10-jaars spread tussen Italië en Duitsland is opgelopen naar 2,80%. Nee, voorlopig wordt King Dollar niet door de euro van de troon gestoten. Daar moeten we nog even op wachten. Maar als de sterke dollar een pyrrusoverwinning blijkt voor de Amerikaanse industrie zoals in 2015/16, biedt dit uiteindelijk voor de euro weer kansen.