Nieuwe ceo Air France KLM verdient €4,2 miljoen

Voor dat geld steekt de Canadees zich in een wespennest. De hoge beloning wordt door insiders gezien als een vergoeding voor het hoge afbreukrisico van de functie. Zijn voorganger Janaillac hield het nog geen twee jaar vol. Deze zat vorig jaar op een beloning van €1,1 miljoen, net iets hoger dan president-directeur Pieter Elbers van KLM.

Een woordvoerder van Air France KLM meldt aan De Telegraaf dat Smith, inclusief alle korte- en lange termijn beloningen per jaar maximaal €4,2 miljoen kan verdienen. Daarvoor moet hij de strategie herijken en Air France ’revitaliseren’. De Franse tak is op een dood spoor beland door de macht van de vakbonden. Air France KLM prijst de Canadees vanwege zijn ervaring met de vakbonden en oprichting van de prijsvechter Air Canada Rouge.

De Franse vakbonden hebben al afwijzend gereageerd op de komst van Smith (46). Gisteren stelden ze dat de benoeming van een niet-Fransman ’onbegrijpelijk’ is. De Amerikaanse aandeelhouder Delta wordt als kwade genius achter de benoeming gezien.

Dit voorjaar maakten 15 stakingsdagen aan de carrière van zijn voorganger Janaillac een einde. Omdat deze ook een functie bekleedde bij Air France, vertrok hij als groepsbaas na een conflict bij een werkmaatschappij. Hoe dat met Smith opgelost wordt, is nog niet duidelijk.

Bestuursstructuur

„Als er geen goed team om heen komt en Air France-baas Terner niet vertrekt, dan gaat het niet lukken. Dat wordt Smith automatisch verantwoordelijk gesteld voor de problemen in Frankrijk. Dat begint de soap weer van voren af aan. Er moet iets veranderen aan de bestuursstructuur”, zegt voorzitter Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vakbond van Luchtvaarttechnici.

Elbers gestraft

President-directeur Pieter Elbers van KLM is gepasseerd voor het hoogste pluche van de onderneming. Smith en Elbers zijn generatiegenoten en hebben hetzelfde profiel. De KLM-baas was jarenlang operationeel directeur, net als Smith. Beiden werken al heel lang bij respectievelijk KLM en Air Canada. „Ik feliciteer Ben Smith van harte en wens hem vanzelfsprekend veel succes”, stelde hij gisteravond.

Elbers is gestraft voor het feit dat hij de afgelopen jaren opkwam voor het KLM-belang. Zo wist hij de kasroof te voorkomen en moest hij vechten voor het behoud van de zeggenschap over Transavia. Daardoor ligt hij volgens hoge bronnen in Parijs niet goed bij de top. Bij KLM werd de afgelopen tijd het geld verdiend voor de luchtvaartcombinatie.

Het KLM-personeel is positief. „Wij wilden een nieuwe topman met verstand van de luchtvaart en geen politieke benoeming. Met Smith lijkt Air France KLM aan beide eisen tegemoet te komen”, zegt voorzitter Annette Groeneveld van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel.

Smith heeft leiding gegeven aan een groot, succesvol en ingrijpend verandertraject bij Air Canada waarbij hij op succesvolle wijze ook de werknemers vertegenwoordigt door de vakbonden heeft meegenomen”, zegt Bob van der Wal van de Vereniging KLM Professionals. „Hij moet gewend zijn geraakt in meertaligheid en culturen leiding te geven.Hij begrijpt de luchtvaartsector met de vele allianties en intercontinentale vervoersstromen die er zijn.”

