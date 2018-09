Aandeelhouder aast op kassen verzekeraar

Sinds in 2016 Solvency 2 zijn uit de jaren ’70 stammende voorganger afloste, is de interpretatie van het nieuwe ’risicogewogen’ regime voer voor analisten, toezichthouders en bestuurders geweest.

Niet alleen bij Delta Lloyd, dat zich gedwongen zag tot een dure claimemissie alvorens te worden opgeslokt door Nationale Nederlanden (NN), ook bij Aegon en Achmea.

Solvabiliteit

Die laatste drie presenteerden bij hun halfjaarcijfers flinke stijgingen van de solvabiliteit. Bij Aegon was die nog nooit zo hoog, bij NN nadert men het niveau van voor de overname van Delta Lloyd, die een hap van €2,5 miljard uit de reserves nam. Achmea zit al jaren in een ingewikkelde driehoeksstructuur waardoor het onder druk staat om als coöperatie dividend uit te keren aan zijn grootste aandeelhouder, de Vereniging Achmea. Die moet daarmee een dure lening aan Rabobank inlossen.

De solvabiliteit meet in hoeverre een verzekeraar voldoende in kas heeft om aan toekomstige verlichtingen te voldoen. Onder solvency 1 was dat simpel gezegd in vrijwel elke lidstaat anders en voor verzekeraars binnen een lidstaat dan weer hetzelfde. Onder versie 2 is het meer specifiek risicogewogen, maar wel in de hele EU hetzelfde.

Verzekeraars zijn verplicht minimaal een solvabiliteit van 100% te hebben, in de praktijk moeten ze al met op de koffie komen bij De Nederlandsche Bank wanneer de 130% grens in zicht komt. Een niveau van 170% wordt als veilig gezien om een ruimhartig dividendbeleid te kunnen handhaven zonder problemen te krijgen met de toezichthouder. Daarom kijken beleggers er met argusogen naar.

Aandelen inkopen

Nu de solvabiliteit zo hoog ligt, speculeren analisten op een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen. Topman Lard Friese: „Wij hebben gezegd een cashbuffer van €0,5 miljard tot €1,5 miljard te willen aanhouden. Het is nu €1,8 miljard. We hebben de afgelopen vier jaar €2,9 miljard aan aandeelhouders teruggegeven middels dividenden en het inkopen van eigen aandelen. Als we geen overname of een investering in organische groei kunnen doen die aantrekkelijke waarde creëert, zullen we excess capital op termijn teruggeven aan aandeelhouders.”

Overnames wil NN doen in markten waar het al zit. Zo kocht het voor €155 miljoen twee dochters van Aegon in Tsjechië en Slowakije, „om de marktpositie verder te versterken”. „In Nederland hebben wij al een sterk platform. Er is geen noodzaak meer voor grootschalige acquisities.”

„Maar ook hier geldt dat als we in bepaalde nichemarkten kunnen groeien, we daar naar kijken,” antwoordt Friese op de vraag of er interesse is in Vivat (dat ’maar’ 162% solvabel is en door zijn Chinese eigenaar te koop wordt gezet) of Loyalis, dat door APG wordt verkocht.

Aegon kijkt naar Vivat

Voor Aegon ligt dat anders. „Natuurlijk kijken we naar Vivat, dat is onze achtertuin”, wond cfo Matt Rider er geen doekjes om. Aegon, dat zelfs €1,9 miljard ’excess capital’ telt, steekt wel eerst echter €700 miljoen in schuldverlaging.

Achmea

Achmea is geen partij in de consolidatie, zo liet topman Willem van Duin nog maar eens weten. „Wij focussen ons op onze eigen strategie.” De coöperatieve verzekeraar incasseerde €116 miljoen schade door de stormen in januari, en moet nog altijd rekening houden met een forse daling van zijn solvabiliteit wanneer de Raad van State een definitief oordeel velt over het wettelijke verbod op winstuitkeringen van zorgverzekeringen. Achmea is de grootste zorgverzekeraar van het land. Onder de meest strikte interpretatie van Solvency 2 leveren zorgverzekeringen echter geen (diversificatie)voordelen meer op, terwijl het kapitaal in de zorgverzekeraar niet kan worden meegeteld op groepsniveau.