FIL heeft een kapitaalbelang van 4,18 procent en een stemrecht van 2,70 procent in de onderneming. Er zijn geen eerdere meldingen van FIL in Kendrion bekend in de registers van de toezichthouder.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik