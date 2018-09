Forse groei voor IMCD

De omzet van IMCD viel met krap 1,2 miljard euro 23 procent hoger uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebita) steeg tot ruim 105 miljoen euro. Dat was ook bijna een kwart meer in vergelijking met de eerste zes maanden van 2017. Onder de streep hield IMCD 74,2 miljoen euro over, tegenover 57,9 miljoen euro vorig jaar.

Voor het hele jaar gaat IMCD uit van een groei van het operationele bedrijfsresultaat. Het bedrijf benadrukt verder dat het wereldwijd actief is en dat het daarmee vatbaar is voor geopolitieke spanningen en ontwikkelingen in bepaalde industrieën. De recente overname van de Amerikaanse branchegenoot Horn noemt Van der Slikke een belangrijke mijlpaal voor het uitvoeren van de strategie in Noord-Amerika.