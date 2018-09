Opnieuw rode cijfers voor kaartenmaker AND

Onder de streep kwam het beursgenoteerde bedrijf 0,9 miljoen euro tekort, wat resulteerde in een verlies per aandeel van 0,25 euro. In heel 2017 ging al het eerste nettoverlies in de boeken sinds 2011. Over de eerste zes maanden kwam het resultaat toen uit op 0,8 miljoen euro negatief. De omzet zakte afgelopen halfjaar naar 0,5 miljoen euro, van 0,9 miljoen euro een jaar geleden.

Topman Hugo van der Linde benadrukt dat AND een bedrijf in transitie is. Nu is de onderneming nog steeds erg afhankelijk van grote en eenmalige deals. Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van alternatieve businessmodellen en het vercommercialiseren van reeds ontwikkelde nieuwe producten.

Opkomende mogelijkheden

AND is positief ten aanzien van opkomende mogelijkheden binnen de huidige snel veranderende technologische en marktontwikkelingen, maar durft geen financiële verwachting over 2018 af te geven.

In juni kondigde het bedrijf aan zich voortaan op zijn werkzaamheden in Nederland te concentreren en de vestiging in India te sluiten. In Nederland wordt vooral gewerkt aan het geautomatiseerd updaten en verrijken van kaarten, terwijl in India voornamelijk handmatige updates plaatsvonden. De sluiting van de vestiging in India moet een jaarlijks structurele kostenbesparing opleveren van circa 690.000 euro.