’Tesla wil Musk werk uit handen nemen’

Musk die aangaf een zwaar jaar achter de rug te hebben, benadrukte het bericht via Twitter op 7 augustus over de mogelijke beursexit naar buiten te hebben gebracht als een poging om transparant te zijn. De oprichter van Tesla was op dat moment onderweg in een Tesla Model S naar het vliegveld.

Na de tweet die tijdens de openingsuren van de Amerikaanse beurzen werd verstuurd, spoot de koers van de fabrikant van elektrische auto’s omhoog en werd de handel in het aandeel zelfs twee uur stilgelegd.

Musk benadrukte verder dat hij de privatisering van Tesla in gang wilde zetten tegen een premie die circa 20% hoger zou liggen dan de prijs van het aandeel die begin augustus op het koersbord staan. „Ik kwam uit op ongeveer $419, maar het leek met vanuit karma beter om daar $420 van te maken.

In het interview meldde Musk ook dat hij het afgelopen jaar roofbouw op zichzelf heeft gepleegd en dat de recente commotie hem ook niet in de koude kleren is gaan zitten.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC zou Musk al hebben op de korrel hebben genomen vanwege een onderzoek naar marktmanipulatie via zijn tweets. Juristen staan eveneens al klaar om met grote schadeclaims de topman van Tesla het leven zuur te gaan maken, mocht hij worden gestraft door de SEC.